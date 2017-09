Wahlen : AfD in MV mit etwa 20 Prozent deutlich stärker als im Bund

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

24.Sep.2017

Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze hat die Bundestagswahl am Sonntag trotz deutlicher Verluste gewonnen. Hochrechnungen vom späten Abend zufolge kommt sie auf etwa 33 Prozent. Die SPD stürzte demnach auf ein historisches Tief von knapp 21 Prozent und kündigte noch am Wahlabend den Gang in die Opposition an. Die AfD zieht mit einem Ergebnis um 13 Prozent als dritte Kraft ins Parlament ein und verbucht dabei erneut in Ostdeutschland überdurchschnittliche Resultate. FDP, Grünen und Linke folgen mit Wahlergebnissen zwischen 11 und 9 Prozent und komplettieren damit den neuen Bundestag. Die Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern lag mit etwa 70 Prozent höher als 2013, blieb aber aller Voraussicht nach erneut unter dem Bundesdurchschnitt.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Bundesvize Manuela Schwesig, deren Partei ihr Wahlziel im Bund klar verfehlte sprach von einem «ganz schlimmen Ergebnis» für die Sozialdemokraten. Wenige Monate nachdem Schwesig den Landesvorsitz übernommen hatte, musste die SPD im Nordosten damit rechnen, bei der Bundestagswahl hinter CDU, AfD und Linke nur noch viertstärkste Kraft zu werden. Für die Bundespartei sei der Wahlausgang eine schwere Niederlage. «Es ist klar, dass es für die SPD nicht weitergehen kann wie bisher. Wir werden im neuen Bundestag eine starke Opposition sein», kündigte Schwesig an. Auswirkungen auf die Arbeit der SPD/CDU-Koalition in Schwerin werden die neue Rolle der SPD im Bund aber nicht haben.

Das erwartet auch Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert. SPD und CDU arbeiteten im Nordosten zielorientiert und verlässlich zusammen. «Und das wird auch nach der Bundestagswahl so bleiben», sagte der CDU-Politiker, der davon ausging, dass seine Partei erneut alle sechs Direktmandate in Mecklenburg-Vorpommern holt. Trotz Stimmenverlusten sei die Union weiter die Führungskraft in Deutschland. «Klar ist, wir haben einen Regierungsauftrag. Angela Merkel kann Kanzlerin bleiben. Gegen uns kann keine Regierung gebildet werden», sagte Kokert. Von der AfD sei nicht viel zu erwarten. «Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern schon Erfahrungen mit der AfD im Parlament. Da werden vorher die Backen groß aufgeblasen, viel kommt dann aber nicht heraus», erklärte Kokert.

Wie schon bei der Landtagswahl vor einem Jahr steuerte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern erneut auf ein Ergebnis um 20 Prozent zu. Mit dem Abschneiden sei er sehr zufrieden, sagte AfD-Landeschef und Spitzenkandidat Leif-Erik Holm. «Wir haben gesehen, wie die Stimmung an unseren Wahlkampfständen in den letzten Wochen immer besser wurde», sagte er. Holm rechnete mit drei bis vier Sitzen für die MV-AfD im Bundestag. Das Direktmandat im Wahlkreis 15 konnte er der Kanzlerin nicht abnehmen. Merkel lag am Abend mit etwa 44 Prozent weit vor Holm, der etwa halb so viele Erststimmen erhielt. Auch in den anderen fünf Wahlkreisen zeichnete sich am Abend für die AfD kein Direktmandat ab.

Linken-Landeschefin Heidrun Bluhm erwartet angesichts des Ergebnisses der AfD Verwerfungen in der Bundespolitik. «Wir werden ein völlig anderes Parlament haben, wir haben einen Riesen-Rechtsruck», sagte Bluhm. Dies sei gerade für die Linke eine Herausforderung. «Wir werden die wirkliche linke Alternative für die Gesellschaft darstellen», sagte sie und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, diesen Kurs gemeinsam mit der SPD gehen zu können. «Wenn die SPD jetzt noch nicht begriffen hat, welche Stunde geschlagen hat, dann ist ihr nicht zu helfen.» Die Linke stehe zur Zusammenarbeit zur Verfügung, sagte Bluhm.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Claudia Müller, zeigte sich erfreut über das Wahlergebnis der Bundespartei. Mit einem Plus im Vergleich zur Wahl 2013 hätten die Grünen gar nicht mehr gerechnet. Allerdings fiel das Landesresultat mit etwa 4 Prozent erneut deutlich schlechter aus als im Bund. Dennoch kann sich Müller als Spitzenkandidatin der Nordosten-Grünen Hoffnungen auf ein Mandat im Bundestag machen. Die hohe Zustimmung für die AfD habe sie schockiert. Dies sei «definitiv ein Wermutstropfen».

Der FDP-Landes-Spitzenkandidat Hagen Reinhold sagte, er sei froh, dass seiner Partei der Wiedereinzug in den Bundestag gelungen sei. «Das Ergebnis zeigt, dass wir mit unseren Themen bei den Menschen durchgedrungen sind», sagte er. Die FDP habe sich mit ihren zukunftsgerichteten Angeboten klar abgesetzt von den anderen Parteien. Die Zustimmung auch im Nordosten zeige, dass sich viele Menschen im Land keine Angst machen ließen und bereit seien, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

