Parteien : AfD in MV will am Wochenende Spitzenkandidaten wählen

Der 26. September wird für Mecklenburg-Vorpommern doppelt wichtig. Zum einen ist Bundestagswahl, aber auch Landtagswahl. Bislang ist noch nicht klar, mit wem die Landes-AfD als Spitzenkandidaten in die beiden Wahlen geht. Das soll sich am Wochenende ändern.

Kemnitz | Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns will bei einer Landeswahlversammlung am Wochenende in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seine Spitzenkandidaten für die Landes- und Bundestagswahl aufstellen. Laut vorläufiger Tagesordnung soll zunächst am Samstag von den Parteimitgliedern der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gekürt werden. Am Samstag wird...

