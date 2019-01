Landtag : AfD-Landtagsfraktion startet Klausurtagung in Heringsdorf

Die AfD im Schweriner Landtag will sich thematisch breiter aufstellen und neben Asyl- und Sicherheitspolitik auch stärker sozialpolitische Themen ansprechen. Zum Auftakt ihrer viertägigen Klausurtagung in Heringsdorf auf Usedom befassten sich die Abgeordneten am Dienstag mit der Familienpolitik. «Mecklenburg-Vorpommern ist ein lebenswertes Land und wir wollen es für Familien noch attraktiver gestalten», sagte Fraktionschef Nikolaus Kramer.

von dpa

29. Januar 2019, 17:47 Uhr

Mit einer Großen Anfrage an die Landesregierung wolle seine Fraktion in Erfahrung bringen, wie es um die Familienverhältnisse im Nordosten wirklich bestellt sei. Die Fragen würden sich unter anderem auf die finanzielle Ausstattung der Familien und deren soziale Situation beziehen. In der jüngsten Landtagssitzung hatte die AfD bereits die Einführung eines Willkommenspakets für Neugeborene gefordert, für ihren Antrag aber keine Unterstützung gefunden. Sprecher der anderen Fraktionen lehnten den Vorstoß als populistisch und wenig hilfreich ab.

Weitere Themen der Klausur sind nach Angaben eines Sprechers die Entwicklung des ländlichen Raumes, die Energiewende und der Stand der Digitalisierung. Zudem solle über die Personalausstattung von Justiz und Polizei beraten werden. Ergänzt werde die auswärtige Tagung durch Besuche der Energiewerke Nord in Lubmin sowie der Peene-Werft in Wolgast.