Parteien : AfD legt Programm für Kommunalwahlkampf fest

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern will bei einem Parteitag heute in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ihre Wahlkampfstrategie für die Kommunalwahl am 26. Mai festlegen. Das Wahlprogramm soll verabschiedet werden. Landessprecher Leif-Erik Holm gab als Wahlziel 20 Prozent aus. Eine Umfrage im Auftrag der «Ostsee-Zeitung» sieht die Partei aber derzeit nur bei neun Prozent.

26. Januar 2019, 09:54 Uhr

Holm sagte, die AfD wolle sich bei der Kommunalwahl auf die Kreistage und Bürgerschaften der großen Städte konzentrieren und dort mit starken Fraktionen einziehen. In den Gemeinden auf dem Land könne die Partei, die rund 800 Mitglieder zähle, nicht überall antreten.

Auch die Einstufung der AfD als «Prüffall» durch das Bundesamt für Verfassungsschutz könnte ein Thema in Lübtheen werden, obwohl es kein Tagesordnungspunkt ist. Nach Berichten des NDR sind demnach der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Ralph Weber, und der Co-Landesvorsitzende Dennis Augustin in den Fokus der Verfassungsschützer gerückt. Ausgewertet wurden öffentlich zugängliche Materialien wie Facebook-Beiträge oder Videomitschnitte auf Youtube.