Parteien : AfD peilt 20 Prozent bei Kommunalwahl an

von dpa

26. Januar 2019, 18:32 Uhr

Die AfD will bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 20 Prozent der Stimmen in den Kreistagen und großen Städten des Landes holen. Dieses Ziel gab Landesparteisprecher Leif-Erik Holm bei einem Parteitag am Samstag in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus. Der Parteitag mit zeitweise mehr als 120 Teilnehmern beschloss kommunalpolitische Leitlinien. Unter anderem spricht sich die AfD für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen aus, außerdem gegen die Errichtung von Moscheen und für ein Burkini-Verbot in kommunalen Bädern. Polizeistationen sollen ausgebaut und freiwillige Polizeihelfer ermöglicht werden. Außerdem wird ein flächendeckendes Angebot von Plattdeutsch-Unterricht gefordert.