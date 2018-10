Landtag : AfD scheitert vor Landesverfassungsgericht

von dpa

26. Oktober 2018, 13:17 Uhr

Die AfD-Landtagsfraktion ist mit ihrer Klage gegen die Ablehnung von Beweisanträgen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss «Wohlfahrtsverbände» vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald gescheitert. Die Klage sei als unzulässig verworfen worden, teilte das Gericht am Freitag mit. Ein Untersuchungsausschuss müsse Beweise erheben, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses beantragt. In diesem Fall habe aber nur ein Ausschussmitglied - der Obmann der AfD-Fraktion - auf den Beweisanträgen unterschrieben. Auch nachträglich von Ausschussmitgliedern eingereichte Erklärungen änderten nichts daran, dass ein zwar im Namen einer Fraktion gestellter, aber nur von einer Person unterzeichneter Beweisantrag als von einer Person gestellt anzusehen sei.