Landtag : AfD: Schwesig soll kostenlose Kita-Plätze in MV umsetzen

Die oppositionelle AfD hat Manuela Schwesig (SPD) nach deren Wahl zur Ministerpräsidentin aufgefordert, einen neuen Akzent in der Familienförderung zu setzen. Das sei «angesichts der demografischen Katastrophe» dringend erforderlich, erklärte der AfD-Fraktionsvorsitzende Leif-Erik Holm. Als Bundesfamilienministerin habe Schwesig kostenlose Kita-Plätze gefordert. «Nun kann sie beweisen, ob sie diesen richtigen Ansatz in Mecklenburg-Vorpommern zur Politik machen wird», so Holm weiter. Die bisher von der Landesregierung angedachte «Mini-Entlastung» sei angesichts steigender Kosten für die Eltern weniger als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Zudem erwarte die AfD mehr Engagement für die innere Sicherheit. «Wir brauchen dringend eine Aufstockung der Polizei», betonte Holm.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 16:53 Uhr