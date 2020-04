Feiertage : AfD und FDP halten Ausflugsbeschränkungen für übertrieben

Das Verbot von Osterausflügen an die Küste und an die Seenplatte stößt auf Kritik. AfD und FDP halten die Beschränkung auf die nähere Umgebung des Wohnorts für überzogen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Horst Förster sagte am Freitag: «Mecklenburg-Vorpommern ist nicht Kreuzberg und nicht Bayern, sondern ein dünn besiedeltes Flächenland mit einer weit geringeren Corona-Belastung als dies in anderen Regionen und Ballungsräumen der Fall ist.»

von dpa

03. April 2020, 16:38 Uhr

Auch der Generalsekretär der FDP in Mecklenburg-Vorpommern, David Wulff, hält das jüngste Verbot für «völlig übertrieben». Es spreche absolut nichts gegen Ausflüge in die Natur, solange die Abstandsregeln eingehalten würden, sagte er. Und: «Wo könnte das Einhalten von Abstandsregeln im Freien leichter fallen als in MV? In keinem anderen Bundesland steht so viel Natur so wenigen Menschen zur Verfügung.»

Die am Donnerstag aktualisierte Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 besagt zu den Osterausflügen: «Für den Zeitraum von Freitag, 10. April 2020, 00:00 Uhr, bis Montag, 13. April 2020, 24:00 Uhr, ist es den Einwohnern Mecklenburg-Vorpommerns untersagt, tagestouristische Ausflüge, etwa auf die Ostseeinseln, an die Ostseeküste und an die Mecklenburgische Seenplatte, zu unternehmen.» Gestattet sind demnach aber «Spaziergänge, Sport und Bewegung im Freien, vorrangig im Umfeld des eigenen Wohnbereichs».

Förster kritisierte auch den von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) angekündigten Bußgeldkatalog. Er sieht nach Worten des Ministers zum Beispiel 150 Euro vor, wenn jemand den Mindestabstand von zwei Metern zu einer anderen Person nicht einhält. «Es kann nicht sein, dass der Spaziergänger, der gegen das Abstandsgebot verstößt, härter zur Verantwortung gezogen wird, als der Raser auf der Autobahn, der den Mindestabstand nicht einhält», meint Förster.