Parteien : AfD-Vize Gauland begrüßt Austritt von Holger Arppe

AfD-Vize Alexander Gauland hat den Austritt von Holger Arppe aus der Partei begrüßt. «Solche Leute wollen wir nicht bei uns haben», sagte der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Das hat nichts mit uns zu tun.» Arppe hatte die Partei und die AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag nach Enthüllungen von NDR und «taz» über Chatprotokolle mit Gewaltäußerungen und kinderpornografischen Fantasien verlassen.