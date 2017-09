Parteien : AfD: Wildt und Borschke treten als Kreissprecher zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

26.Sep.2017

Die Resonanz auf die Abspaltung der vier Parlamentarier von der AfD-Landtagsfraktion sei in der Partei unterschiedlich ausgefallen, sagte Borschke weiter. Es gebe Zustimmung wie Ablehnung. Alle vier - neben Wildt und Borschke handelt es sich um Christel Weißig und den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Matthias Manthei - hatten am Montag angekündigt, in der Partei bleiben zu wollen. Außerdem wollten sie den Landesvorstand bitten, ihre Fraktion anzuerkennen.

Die jetzt noch 13 Mitglieder zählende AfD-Landtagsfraktion benannte nach dem Weggang des Parlamentarischen Geschäftsführers Manthei den Greifswalder Rechtsprofessor Ralph Weber als Ansprechpartner, wie ein Fraktionssprecher sagte. Weber sei das einzige verfügbare Mitglied des Fraktionsvorstandes. Fraktionschef Leif-Erik Holm und Fraktionsvize Enrico Komning gehen in den Bundestag.