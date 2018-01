Justiz : AfD zieht wegen Untersuchungsausschuss vor Gericht

von dpa

Die AfD-Fraktion im Landtag ist wegen Streitigkeiten im Untersuchungsausschuss zum Finanzgebaren von Wohlfahrtsverbänden vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Die Fraktion reichte in Greifswald eine Organklage gegen den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) und dessen Vorsitzenden Jochen Schulte ein, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Die AfD-Fraktion sehe sich in ihren Rechten verletzt, weil Schulte in der Sitzung vom 26. Juni 2017 ihre Beweisanträge trotz ausreichender Stimmenzahl abgelehnt habe.