Gesundheit : Afrikanische Schweinepest: MV startet Zaunbau in Vorpommern

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest geht jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern zum Zaunbau an der deutsch-polnischen Grenze über. Wie das Schweriner Agrarministerium am Dienstag mitteilte, beginnt am 13. Juli in Linken (Vorpommern-Greifswald) der Aufbau eines Wildschutzzaunes aus sogenanntem Knotengeflecht. Die «ASP-Wildschutzbarriere» soll zunächst auf den bundes- und landeseigenen Flächen an der Grenze zwischen der Autobahn 11 bei Pomellen und dem Süden der Insel Usedom gebaut werden.

von dpa

07. Juli 2020, 18:46 Uhr