Agrar : Afrikanische Schweinepest wächst in Westpolen «maximal»

Die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird immer stärker. Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald befindet sich die Seuche in Westpolen in einer Phase des maximalen Wachstums, wie Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin erklärte. «In den nächsten Wochen müssen wir daher mit stetig steigenden Fallzahlen sowie mit einer weiteren und vor allem schwer abzuschätzenden Ausbreitung des Geschehens rechnen.»

von dpa

16. Dezember 2019, 12:56 Uhr

Brandenburg wolle deshalb in den nächsten Tagen einen Zaun auf dem Oderdeich errichten. Mecklenburg-Vorpommern habe im vergangenen Jahr 50 Kilometer Elektrozaun angeschafft, um im Falle eines ASP-Ausbruchs den Fundort eines infizierten Tiers abzusperren. So sollen mögliche weitere infizierte Tiere im Sperrkreis gehalten und eine Ausbreitung der Seuche verhindert werden.