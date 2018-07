Außenhandel : AGA: Handelskonflikt mit USA schwächt Händler im Norden

Der Handelskonflikt zwischen Europa und den USA wird nach einer Verbandsumfrage die Geschäfte mancher Händler in Norddeutschland schwächen. «Umsätze gehen verloren, Investitionen werden zurückgehalten und das weltwirtschaftliche Klima wird vergiftet», sagte der Präsident des AGA Unternehmensverbands, Hans Fabian Kruse, am Dienstag in Hamburg. Er vertritt rund 3500 Groß- und Außenhandelsunternehmen sowie unternehmensnahe Dienstleister in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

03. Juli 2018, 12:24 Uhr

Diese wurden von der AGA-Verbandsspitze zu möglichen Auswirkungen des Handelskonflikts mit jüngst verhängten Strafzöllen befragt. Aus den Antworten der rund 1050 teilnehmenden Kleinbetriebe und Mittelständler geht hervor, dass knapp jedes vierte Unternehmen direkt oder indirekt betroffen ist. Manche Betriebe wollten ihr USA-Geschäft schließen oder gaben an, dass durch die Strafzölle ihre Geschäftstätigkeit nicht mehr rentabel oder ein Rückgang ihres Ein- und Ausfuhrvolumens zu erwarten sei. Rund ein Viertel der Unternehmen erwartet Umsatzeinbußen, 30 Prozent können es noch nicht abschätzen.