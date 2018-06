Arbeitsmarkt : Agentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Juni bekannt

von dpa

29. Juni 2018, 01:43 Uhr

Arbeitsmarktexperten rechnen für den Monat Juni mit einem weiterhin positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Als Grund wurden saisonale Gründe genannt, vor allem das gute Wetter und die Tourismussaison. Heute gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur die aktuellen Arbeitsmarktzahlen bekannt. Schon in den drei Frühlingsmonaten war wegen des früh einsetzenden Tourismus die Zahl der Erwerbslosen gegenüber den Vormonaten gesunken. Im Mai waren 63 200 Frauen und Männer erwerbslos, 4400 weniger als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 7,7 Prozent. Die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann, warnte jedoch, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht weiter so stark fortsetzen werde wie zuletzt.