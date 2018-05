Arbeitsmarkt : Agentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Mai bekannt

Arbeitsmarktexperten erwarten einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen in Mecklenburg-Vorpommern im Mai. Als Grund wurden vor allem das gute Wetter und die Tourismussaison genannt. Am Mittwoch (10 Uhr) gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur die Arbeitsmarktzahlen für den Monat Mai bekannt. Schon im März und April war wegen des früh einsetzenden Tourismus die Zahl der Erwerbslosen gegenüber den Vormonaten gesunken, im April um 5900 auf 67 300 Männer und Frauen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 8,1 Prozent. Im bundesweiten Vergleich hinkte der Nordosten damit aber weiter hinterher. Im Bundesschnitt lag die Quote im April bei 5,3 Prozent.

von dpa

30. Mai 2018, 00:36 Uhr

Bundesweit hat die Nachfrage nach Arbeitskräften im Mai wieder angezogen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Nachfrage sei in fast in allen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, besonders stark in der Informations- und Kommunikationsbranche, im Handels- und Logistiksektor, im verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Grund sei die stabile wirtschaftliche Lage.