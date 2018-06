Agrar : Agrarexperten tagen zu Digitalisierung in der Landwirtschaft

von dpa

06. Juni 2018, 03:17 Uhr

Die immer größere Rolle der Digitalisierung in der Landwirtschaft steht am heutigen Mittwoch im Mittelpunkt einer Fachtagung des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock. Die Liste von Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien sei lang, doch müssten sie auch allen Landwirten zugänglich gemacht werden, heißt es in der Tagungseinladung. Zu Vorträgen und Diskussionen erwartet das Institut nach eigenen Angaben 100 Experten aus dem In- und Ausland. Auch Agrarminister Till Backhaus (SPD) wird an der Veranstaltung teilnehmen. Das Symposium wird gemeinsam von der Landesforschungsanstalt, der Berliner Humboldt-Universität, der Uni Rostock und dem Leibniz-Institut veranstaltet.