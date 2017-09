Agrar : Agrarmesse MeLa in Mühlengeez: Schwesig gibt Startschuss

Mit gut 1000 Ausstellern startet heute die Landwirtschaftausstellung MeLa in Mühlengeez bei Güstrow. Die wichtigste Attraktion der bis zum Sonntag gehenden Messe ist die Tierschau, die als größte in ganz Deutschland gilt. 273 Tieraussteller bringen mehr als 1000 Tiere auf das Gelände - das diesjährige Tier der MeLa, die Honigbiene, nicht mitgezählt. Gezeigt werden Rinder und Pferde, Schweine und Schafe, Kaninchen und Geflügel in mehr als 180 verschiedenen Rassen.