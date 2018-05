Forstwirtschaft : Agrarminister: MV hat gesündeste Wälder in Deutschland

von dpa

29. Mai 2018, 15:07 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) die gesündesten Wälder in Deutschland. «Die Wälder werden klimastabiler», sagte er am Dienstag bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes für 2017 in Schwerin. Der Minister führte das darauf zurück, dass drei Viertel der Wälder zu Mischwäldern umgebaut seien. Der Zustand der Wälder wird seit 1992 jährlich nach einer bundesweit einheitlichen Methode begutachtet. In Mecklenburg-Vorpommern wird dabei die Vitalität von 2520 Probe-Bäumen anhand ihres Kronenzustandes bewertet. Entscheidendes Kriterium ist der Blatt- oder Nadelverlust in der Krone.