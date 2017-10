Agrar : Agrarumweltmaßnahmen um ein Jahr verlängert

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 17:50 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Auf etwa einem Drittel der Ackerfläche in Mecklenburg-Vorpommern wenden die Landwirte Maßnahmen an, die dem Umwelt- und dem Klimaschutz dienen. Für Öko-Landbau, Kulturenvielfalt im Ackerbau, naturschutzgerechte Grünlandnutzung oder umweltschonenden Obst- und Gemüseanbau erhalten die Bauern EU-Fördermittel aus dem Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), teilte das Agrarministerium in Schwerin am Dienstag mit. Die laufenden Förderungen der vereinbarten Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) sollen um ein weiteres Jahr verlängert werden und erst Ende 2022 auslaufen. Derzeit seien AUMK für 320 000 Hektar vereinbart.