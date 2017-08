Buntes : Agroneum Alt Schwerin zeigt gut 100 historische Maschinen

Das Agroneum Alt Schwerin an der Mecklenburgischen Seenplatte ist von Samstag (10.00 Uhr) an erste Adresse für Freunde historischer PS-Giganten. Beim 12. Internationalen Dampftreffen sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 100 Dampfmaschinen zu sehen. Das alle zwei Jahre stattfindende Treffen gilt als eines der größten seiner Art in Norddeutschland.