Theater : «Ahoi - Mein Hafenfestival» startet mit Musical-Gala

Das Theater Vorpommern startet am Freitag im Museumshafen Greifswald in seine Sommer-Open-Air-Saison. Auftakt des prall gefüllten Programmes macht eine Musical-Gala unter dem Motto «Sternstunden des Musicals - Wie alles begann» mit Solisten wie Chris Murray, Chor und Philharmonischem Orchester Vorpommern. Das Sommer-Open-Air «Ahoi - Mein Hafenfestival» bespielt bis August fünf Aufführungsorte in Stralsund, Greifswald und dem polnischen Swinemünde, wie Intendant Dirk Löschner sagte. Insgesamt sind 54 Vorstellungen geplant. Neben der Musical-Gala stehen Carl Orffs «Carmina Burana» und eine Nacht der italienischen Oper mit bekannten Arien auf dem musikalischen Programm. Der vom Publikum in den vergangenen Jahren gefeierte Tanzabend «Rock'n'Ballet» wird fortgesetzt: mit dem Projekt «Soul of Ballet».

