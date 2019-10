Luftverkehr : Airport Heringsdorf: 5000 Passagiere mehr als im Vorjahr

Kurz vor Saisonende blickt der Flughafen Heringsdorf auf Usedom bereits auf ein gutes Jahr zurück. Ende September verzeichnete der Inselairport fast 18 600 Linienflugpassagiere, knapp 5000 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie Geschäftsführer Dirk Zabel am Freitag mitteilte. Insgesamt flogen bis Ende September rund 32 500 Passagiere über Heringsdorf. Damit knüpfe der Flughafen wieder an die guten Jahre 2015/16 an.

von dpa

04. Oktober 2019, 14:25 Uhr

Noch drei Wochen lang, bis zum 26. Oktober, werden im Linienflugverkehr die Städte Dortmund, Stuttgart, Frankfurt am Main und Düsseldorf bedient, wie Zabel sagte. Der Flugbetrieb in die Schweiz sei bereits am vergangenen Sonnabend beendet worden. Zum letzten Mal 2019 sei ein Airbus A 220 der Swiss-Flotte aus Zürich gestartet und gelandet.

Zabel sagte, die Auslastung habe auf allen Linien 80 bis 90 Prozent betragen. Erstmalig wurden in diesem Jahr die Ziele Stuttgart und Düsseldorf zweimal wöchentlich angeflogen.