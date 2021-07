Kunst : „Akt und Landschaft“: Werkschau erinnert an Klaus Ender

Klaus Ender galt als Wegbereiter der Aktfotografie im Osten Deutschlands. In Vorpommern wurde nun die erste Gesamtschau seiner Bilder nach seinem Tod eröffnet.

Ueckermünde | Er galt als Pionier der natürlichen Aktfotografie in Harmonie mit der Ostsee-Landschaft: Der Fotograf Klaus Ender (1939-2021). Seit Samstag erinnert eine umfassende Werkschau in Vorpommern an das Schaffen des Foto-Künstlers, der am 18. März in seiner Wahlheimat auf der Insel Rügen starb. Im Kulturspeicher Ueckermünde wurde die Sonderausstellung „Akt u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.