Bildung : Aktionsplan für Lehrerbildung und Lehrergewinnung in MV

von dpa

13. August 2019, 14:59 Uhr

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagt dem Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern und den hohen Abbrecherquoten im Lehramtsstudium den Kampf an. Sie kündigte am Dienstag in Schwerin einen «Aktionsplan Lehrerbildung und Lehrergewinnung» an. Ein wichtiger Baustein soll die bessere Bezahlung der Grundschullehrer ab dem Schuljahr 2020/21 sein. Ihre Arbeit soll künftig genauso vergütet werden wie an der Regionalschule oder am Gymnasium. Das werde 18 Millionen Euro pro Jahr kosten, sagte Martin. Außerdem soll die Ausbildung der Lehrer an den Universitäten praxisnäher werden, mit Gelegenheit für Praktika schon während des Studiums. Mit Fachleuten sollen zudem mögliche Änderungen im Lehramtsstudium besprochen werden, um die hohe Abbrecherquote zu senken, sagte Martin.