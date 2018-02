Soziales : Aktionstag gegen häusliche und sexualisierte Gewalt in MV

In Mecklenburg-Vorpommern suchen jährlich rund 4000 Menschen nach häuslicher und sexualisierter Gewalt Beratung, Hilfe und Schutz. Dabei handele es sich überwiegend um Frauen, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin. Den Betroffenen stehe ein dichtes Netz an Hilfsangeboten zur Verfügung. Dazu zählten landesweit neun Frauenhäusern, fünf Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking sowie 13 weitere Fachberatungsstellen. Eine zusätzliche Einrichtung sei die Anlaufstelle für Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung. In drei Beratungsstellen fänden auch reuige Täter Unterstützung, wenn sie die Gewaltspirale durchbrechen wollen.

von dpa

12. Februar 2018, 14:30 Uhr

«Gewalt an Frauen - egal in welcher Form - ist inakzeptabel für unsere Gesellschaft», betonte Drese und kündigte ihre Unterstützung für den Aktionstag «One Billion Rising» an, mit dem am 14. Februar weltweit auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wird. In Mecklenburg-Vorpommern organisieren nach Angaben der Ministerin Vereine, Institutionen und Privatpersonen unter anderem in Rostock, Schwerin und Anklam sogenannte Tanzdemonstrationen.

Die Initiatoren des One Billion Rising Aktionstages gehen davon aus, dass jede dritte Frau weltweit bereits geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt wurde. Das wären etwa eine Milliarde Frauen auf englisch: one Billion. Im Vorjahr hatten sich den Angaben zufolge rund 50 000 Menschen in gut 150 Städten Deutschlands an dem Aktionstag beteiligt.