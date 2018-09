Bau : Alle Gründungspfähle für A20-Behelfsbrücke im Boden

Für die Behelfsbrücke an der A20-Abbruchstelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist der Boden bereitet. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin mitteilte, wurde am Donnerstag der letzte von 301 Gründungspfählen in den moorigen Untergrund gesetzt. «Wenn alles reibungslos läuft, können wir die Behelfsbrücke voraussichtlich Anfang Dezember in Betrieb nehmen», sagte Minister Christian Pegel (SPD). Der Verkehr solle - zunächst auf einer Spur pro Richtung - wieder über die Autobahn rollen. Kraftfahrer und vor allem die Anwohner der seit etwa einem Jahr eingerichteten Umleitungsstrecke könnten dann aufatmen.

von dpa

20. September 2018, 18:29 Uhr

Die Pfahlreihen würden derzeit mit einem Beton-Überbau versehen, auf den dann die Behelfsbrücke montiert werde. Die ersten Stahlsegmente für die rund 800 Meter lange Strecke sollen laut Pegel Ende September geliefert, auf der Autobahn gelagert und von Mitte Oktober an schrittweise montiert werden.

Die Autobahn war im vergangenen Herbst abgesackt. Das riesige Loch hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Ursache für den Zusammenbruch steht noch nicht fest. Vor allem im Sommerreiseverkehr war es an der Stelle wegen der Umleitung häufig zu längeren Staus gekommen.