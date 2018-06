Geschichte : Alte Weltkriegsbomben in Schwerin erfolgreich gesprengt

Nach der Bergung von zwei Weltkriegsbomben in Schwerin wollen Spezialisten nun in einem Moor auch drei andere entdeckte Sprengkörper beseitigen. Doch so lautlos wie vor einer Woche wird es nicht gehen.

von dpa

22. Juni 2018, 12:08 Uhr

Im Süden Schwerins sind am Freitag drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Die Aktion sei planmäßig verlaufen, sagte ein Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes. Nun werde an den Kratern untersucht, welche Folgen die Detonationen hatten. Eine der amerikanischen 250-Kilo-Bomben, die wegen ihrer besonderen Zünder nicht entschärft werden konnten, hatte unmittelbar am Fundament eines Strommasts gelegen. Zwei Hochspannungsleitungen waren den Behörden zufolge vorsorglich demontiert worden, von einer in der Nähe verlaufenden Gasleitung wurde der Druck genommen. Vor der Sprengung waren einige umliegende Wohnhäuser sowie Firmengebäude geräumt worden. Betroffen waren 14 Bewohner sowie 15 Firmen. Der zwischenzeitlich unterbrochene Zugverkehr sollte in Kürze wieder regulär laufen. Zunächst verkehrten noch Ersatzbusse, hieß es.