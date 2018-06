Geschichte : Alte Weltkriegsbomben in Schwerin müssen gesprengt werden

Nach der Bergung von zwei Weltkriegsbomben in Schwerin wollen Spezialisten nun in einem Moor auch drei andere entdeckte Sprengkörper beseitigen. Doch so lautlos wie vor einer Woche wird es nicht gehen.

von dpa

22. Juni 2018, 05:42 Uhr

Im Süden Schwerins werden heute drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die amerikanischen 250-Kilo-Bomben waren zusammen mit zwei weiteren Blindgängern bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen im Siebendörfer Moor entdeckt worden. Da die Sprengkörper in unmittelbarer Nähe zu zwei Hochspannungsleitungen, einer Gasleitung und einer viel befahrenen Bahnstrecke liegen, sollen sie vorsorglich entfernt werden.

Die Aktion musste mehrfach verschoben werden, weil Wasser in die etwa vier Meter tiefen Gruben eingedrungen war. Zwei der Bomben konnten dann nach der Entfernung der Zünder abtransportiert werden. Bei den anderen drei war das nach Angaben von Fachleuten aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Deshalb sollen diese nun in kurzer Folge kontrolliert gesprengt werden.

Dazu werden umliegenden Wohnhäuser sowie Firmengebäude evakuiert und Nahverkehrsbusse umgeleitet. Es sind jedoch nur wenige Menschen betroffen. Auf den Bahnstrecken Schwerin-Ludwigslust und Schwerin-Hamburg werden in den Mittagsstunden zwischen Holthusen und Schwerin-Hauptbahnhof Züge durch Busse ersetzt.