Soziales : Altenpflegepreis für Projekte in Schwerin und Rostock

1 von 1

von dpa

02.Okt.2017 | 17:22 Uhr

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und der Landespflegeausschuss vergeben am Freitag in Schwerin den Altenpflegepreis 2017. Mit der Auszeichnung werden fachlich herausragende und beispielgebende Projekte sowie Anbieter ambulanter und stationärer Pflegeleistungen gewürdigt, teilte das Ministerium am Montag mit. Preisträger sind in diesem Jahr die Sozius Pflege- und Betreuungsdienste gGmbH Schwerin mit ihrem Projekt Azubi-Tage, die Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern mit ihrem neu geschaffenen zentralen Begegnungsort «Boddenhus» und der Verein Südhus Leben aus Rostock mit seinem Engagement bei der Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase. Die Preisträger stehen Drese zufolge stellvertretend für viele tausend Mitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern, die täglich professionell und verantwortungsvoll in ambulanten, teilstationären oder stationären Einrichtungen für hilfe- und pflegebedürftige Menschen tätig sind.