Buntes : Alter Mann vergisst Geldversteck und «verheizt» 1500 Euro

von dpa

04. September 2018, 11:46 Uhr

Ein Rentner hat aus Vergesslichkeit rund 1500 Euro Bargeld im wahrsten Sinne des Wortes verheizt. Der mehr als 80 Jahre alte Mann aus dem Altkreis Müritz hatte vor einigen Tagen bei der Polizei zunächst den Diebstahl des Geldes gemeldet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Nach mehreren Tagen des Nachdenkens habe sich der Mann dann am Montag erneut gemeldet. Ihm sei eingefallen, dass er das Geld in einem Ofen versteckt hatte. Diesen hatte der wohl allein lebende Senior jedoch in den vergangenen Tagen wegen niedriger Temperaturen angeheizt - und das Geld damit in Rauch aufgehen lassen.