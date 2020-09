Konjunktur : Altmaier: Corona bleibt große Herausforderung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist optimistisch, dass die vorrangig mittelständisch geprägte Wirtschaft in den neuen Bundesländern gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen wird. «Corona ist derzeit eine der größten Herausforderungen», sagte Altmaier am Dienstag in Bad Saarow in Brandenburg auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum vor rund 120 Unternehmern und Managern mittelständischer Firmen aus den neuen Bundesländern.

von dpa

22. September 2020, 12:10 Uhr