Konjunktur : Altmaier spricht beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum

Zum Abschluss des 5. Ostdeutschen Wirtschaftsforums wird heute (9.00 Uhr) im brandenburgischen Bad Saarow viel Politprominenz erwartet. Am Vormittag will zunächst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über die «Krise als Motor des Strukturwandels» sprechen. Nach einer Rede von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) zur besonderen Bedeutung der Hauptstadtregion beim wirtschaftlichen Aufholprozess in Ostdeutschland werden Statements der ostdeutschen Regierungschefs zu der Frage erwartet, wie die Corona-Krise gemeistert werden kann. Zum Abschluss des Kongresses will Friedrich Merz als einer der Kandidaten für den Vorsitz in der CDU zu den Unternehmensvertretern sprechen.

von dpa

22. September 2020, 03:10 Uhr