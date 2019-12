Bildung : Am Pisa-Test haben 233 Schüler aus MV teilgenommen

Am jüngsten internationalen Pisa-Bildungstest haben 233 Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen. Wie sie abgeschnitten haben, konnte das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag nicht sagen. Da Pisa ein internationaler Bildungsvergleich sei, würden die Ergebnisse nicht nach Bundesländern aufgeschlüsselt, erklärte eine Sprecherin des Schweriner Bildungsministeriums. Die 15-Jährigen Pisa-Teilnehmer aus MV kamen den Angaben zufolge von fünf Schulen - zwei Regionalschulen, zwei Gymnasien und einer Förderschule.

03. Dezember 2019, 16:09 Uhr

Beim jüngsten Pisa-Test schnitten die deutschen Jugendlichen in allen drei Testbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter ab als drei Jahre zuvor. Deutschland liegt aber weiterhin über dem OECD-Durchschnitt. An dem Vergleich nahmen rund 600 000 Schüler aus 79 Ländern teil, in Deutschland knapp 5500.

Für Fraktionsvorsitzende der oppositionellen Linken im Landtag, Simone Oldenburg, liegt Mecklenburg-Vorpommern bei der Lesekompetenz weiter zurück. Sie berief sich auf Vergleichsarbeiten. «Hier sind fast 50 Prozent der Achtklässler unterhalb des Regelstandards.» Zehn Prozent seien nahezu Analphabeten. Oldenburg forderte drei Stunden mehr Deutsch pro Woche in der Grundschule. «Hier werden die Grundlagen für den weiteren Bildungsweg gelegt», sagte sie.

Ministeriumssprecherin Michaela May betonte: «Gut lesen zu können, ist zentral wichtig für alle Kinder und Grundlage für den Bildungserfolg im Leben.» Seit dem Schuljahr 2017/2018 stehe deshalb für die Erst- und Zweitklässler eine Deutschstunde mehr auf dem Stundenplan als zuvor.