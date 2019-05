Schifffahrt : Amt untersagt Kreuzfahrtschiff-Fahrten

von dpa

02. Mai 2019, 11:52 Uhr

Das Flusskreuzfahrtschiff «Gretha van Holland» darf keine Passagiere mehr auf der Müritz-Elde-Wasserstraße schippern. «Wir haben den Betreibern das untersagt, weil er 20 Zentimeter zuviel Tiefgang hat», sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg Tilman Treber am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das etwa 40 Meter lange Schiff hatte sich am Sonntag bei Grabow (Ludwigslust-Parchim) festgefahren. Es kam zwar noch frei, liegt aber nach behördlicher Anordnung seither an einer Schleuse in der Nähe fest.