Parteien : Amthor: Größte Reichweite im Netz gleich nach der Kanzlerin

CDU-Jungstar Philipp Amthor verdankt seine Popularität nach eigener Einschätzung vor allem auch der Nutzung sozialer Medien wie etwa Instagram. «Wenn wir die Bundeskanzlerin mal ausklammern, bin ich inzwischen der CDU-Politiker mit der größten Reichweite», sagte der 27-Jährige dem «Hamburger Abendblatt» (Mittwoch). Er halte es für sinnvoll, die klassischen Medien und die sozialen Medien zu vernetzen. «Auch Instagram taugt, um Inhalte zu vermitteln», zeigte sich Amthor überzeugt. Er hat auf Instagram rund 61 200 Follower, Merkel 1,12 Millionen. Zum Vergleich: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat 36 700 Instagram-Follower, ihr potentieller Nachfolger Friedrich Merz 32 300.

von dpa

04. März 2020, 12:20 Uhr

Die Debatte nach der massiven CDU-Kritik durch den Youtuber Rezo im Mai vorigen Jahres habe gezeigt, dass seine Partei in den sozialen Medien besser werden müsse. «Und deswegen nutze ich das, auch wenn das von meiner Zeit abgeht, in der ich eigentlich Akten lesen könnte», sagte Amthor. Eine von ihm initiierte Video-Replik auf den Rezo-Beitrag «Die Zerstörung der CDU» war im Vorjahr unveröffentlicht geblieben.

Auch zur künftigen Führung der Bundes-CDU hat Amthor, der für den CDU-Landesvorsitz in seinem Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern kandidiert, eine klare Meinung: «Friedrich Merz hat jedenfalls hier in Hamburg und auch zuletzt in meiner Heimat in Vorpommern gezeigt, dass er unsere Parteibasis elektrisieren kann. Eine solche Stimmung von Aufbruch und Mut muss ein neuer Vorsitzender erzeugen können», sagte Amthor, bekundete zugleich aber seine besondere Wertschätzung für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: «Dass er jetzt auf eine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz verzichtet hat, zeigt Größe.»

Amthor rief seine Partei dazu auf, enttäuschte Wähler, die sich der AfD zugewandt haben, zurückzugewinnen. Die AfD habe bei der Landtagswahl 2016 in seiner vorpommerschen Heimat die Hälfte aller Direktmandate gewonnen. «Ich habe damals gesagt, dass wir die AfD nicht schlagen können, indem wir sie ignorieren, sondern indem wir uns mit ihr inhaltlich auseinandersetzen», sagte der 27-Jährige. Es müsse unterschieden werden zwischen AfD-Funktionären und AfD-Wählern. «Die Funktionäre sind meine klaren politischen Gegner, weil sie Grenzen zum Extremismus überschreiten und nur scheinkonservativ sind», so Amthor. Anders verhalte es sich mit den AfD-Wählern, die in der Mehrheit keine Rechtsextremen seien. «Wir müssen die enttäuschten AfD-Wähler zurückgewinnen, sonst kommen wir nicht wieder über 30 Prozent», mahnte der Jurist aus Ueckermünde.