Migration : Amthor: Trennung der CDU/CSU-Fraktion unvorstellbar

Der dem Konservativen Kreis angehörende CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor setzt auf einen Kompromiss im Streit zwischen den Unionsschwestern. «Ein Auseinanderbrechen der CDU/CSU-Fraktion ist ein Szenario, das für mich unvorstellbar ist», sagte Amthor am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

26. Juni 2018, 13:23 Uhr

In der Sachfrage - die Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen - stehe er der CSU-Position sehr nahe. Diese Sachfrage sei aber nicht mehr Kern des Streits. «Wir haben in der öffentlichen Diskussion eine Eskalationsstufe erreicht, in der die Fraktionsgemeinschaft und die Kanzlerschaft von Angela Merkel in Frage gestellt sind und die eigentliche Sachfrage überlagert wird.»