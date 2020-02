Parteien : Amthor warnt CDU vor «Spaltungsdebatten»

von dpa

10. Februar 2020, 13:33 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat seine Partei nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom Vorsitz vor «Spaltungsdebatten» gewarnt. Amthor sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: «Ich habe Respekt vor der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer und danke ihr für ihren Einsatz in schweren Zeiten.» Die personelle Aufstellung der CDU müsse jetzt zügig und grundsätzlich geklärt werden. «Dabei warne ich vor dem Befeuern inhaltlicher Spaltungsdebatten. Gerade in diesen turbulenten Tagen dürfen wir den Gegner nicht in den eigenen Reihen suchen, sondern müssen geschlossen zusammenstehen.»