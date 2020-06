Medien : Andrea Lütke neue stellvertretende NDR Intendantin

von dpa

26. Juni 2020, 19:10 Uhr

Die Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, Andrea Lütke, übernimmt vom 1. Juli an zusätzlich den Posten der stellvertretenden Intendantin des Norddeutschen Rundfunks. Der NDR Rundfunkrat wählte die 54-Jährige am Freitag in Hamburg mit 39 von 46 abgegebenen Stimmen, wie der NDR mitteilte. Es habe eine Nein-Stimme und sechs Enthaltungen gegeben. Der Rundfunkrat folgte damit einem entsprechenden Vorschlag des Verwaltungsrats. Lütke, seit 2019 Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, folgt auf Joachim Knuth, der seit dem 13. Januar 2020 Intendant des NDR ist. Eine Wahlperiode dauert sechs Jahre. Der NDR ist zuständig für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.