Film : Andreas Dresen wird Professor für Filmschauspiel an der HMT

Filmregisseur Andreas Dresen («Als wir träumten», «Halt auf freier Strecke») wird Professor für Filmschauspiel an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock. Zum Sommersemester 2018 soll er die neu eingerichtete Professur übernehmen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mitteilte. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet.

von dpa

30. April 2018, 11:03 Uhr

Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) würdigte den 54-Jährigen als erfahrenen und erfolgreichen Filmregisseur, dem Mecklenburg-Vorpommern sehr vertraut sei. Dresen sei ein Gewinn für die HMT. «Außerdem verspreche ich mir, dass er durch seine Lehrtätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Films im Land leisten kann.» Für die Filmschauspielprofessur stelle das Land der HMT für acht Jahre zusätzlich 643 800 Euro bereit. Dresen sagte der Mitteilung zufolge: «Ich freue mich darauf, diesen Bereich an der Hochschule für Musik und Theater Rostock aufzubauen.»

Die Professur für Filmschauspiel soll dazu dienen, Studierende im Bereich Schauspiel auf die besonderen Anforderungen des Mediums Film vorzubereiten. Daneben soll Dresen die Landesregierung «in wesentlichen Fragen» beraten, wie Hesse sagte. Rektorin Susanne Winnacker bezeichnete Dresens Berufung als Meilenstein für die Entwicklung der Hochschule. Er habe die Fähigkeit, die Interessen der Filmschaffenden im Land zu erkennen, zu bündeln und dem Land gegenüber zu vertreten.

Dresen ist Sohn des Theaterregisseurs Adolf Dresen und der Schauspielerin Barbara Bachmann. Er wurde in Gera geboren und wuchs in Schwerin auf.