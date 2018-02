Landtag : Anfragen in großer Zahl: Opposition im Landtag wissbegierig

von dpa

12. Februar 2018, 06:27 Uhr

Die drei Oppositionsfraktionen im Schweriner Landtag halten die Landesregierung mit ihren Fragen auf Trab. Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben der Landtagsverwaltung pro Woche im Durchschnitt 35 Kleine Anfragen an Ministerien und Behörden gestellt. Damit summiert sich die Zahl dieser Anfragen in der seit Oktober 2016 laufenden Legislaturperiode auf inzwischen 1224. Das ist etwa ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum der vorhergehenden Wahlperiode von 2011 bis 2016. Kleine Anfragen gelten als ein wichtiges Instrument der parlamentarischen Kontrolle, das vor allem von der Opposition genutzt wird. Ihre Zahl wächst beständig. Zählte die Landtagsverwaltung in der vierten Wahlperiode noch insgesamt 954 solcher Anfragen, waren es in der fünften schon 2332 und in der sechsten dann 3701.