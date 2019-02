Schulen : Angelkurs erweitert Ganztagsangebot an Schulen

Nach monatelanger Vorbereitung startet der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern nun an den ersten beiden Schulen im Land sein Angebot «Angeln macht Schule». In Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) und Satow (Landkreis Rostock) werden von der kommenden Woche an Schüler der Klassen 5 und 6 im Rahmen der Ganztagsschule fachkundige Unterweisungen erhalten. Wie der Anglerverband am Dienstag in Schwerin mitteilte, stehen zunächst Fisch- und Gewässerkunde auf dem Plan. Dabei lernen die Kinder, Fischarten zu unterscheiden und Wechselwirkungen in Ökosystemen zu verstehen.

von dpa

19. Februar 2019, 18:17 Uhr

In der Gerätekunde wird der Umgang mit der Angel erlernt, in der Rechtskunde der waidgerechte Umgang mit Fischen. Der Unterricht orientiere sich an den Maßgaben der Fischereischeinprüfung und könne auch zum Erwerb eines Fischereischeins führen, hieß es. In der Pilotphase solle geklärt werden, mit welchen Erwartungen die Kinder kommen und wie das bisherige Konzept umgesetzt werden kann.

Laut Bildungsministerium gibt es in Mecklenburg-Vorpommern etwa 340 ganztägig arbeitende Schulen. Vor einem Jahr hatten die Dachverbände für Kinder- und Jugendbildung, Kultur, Sport und die Kirchen im Land eine Kooperationsinitiative zur Gestaltung der Ganztagsschule gestartet. Die Einbeziehung der Freizeitangler hatte für heftige Debatten gesorgt. So bezeichnete die Tierschutzorganisation Peta schulische Angebote zum Angeln als «Erziehung zur Grausamkeit». Der Landesanglerverband hielt dem entgegen, dass er mit seinem Projekt «Angeln macht Schule» das Umweltbewusstsein der Schüler nachhaltig fördern wolle. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) erhofft sich von der Einbeziehung vieler Verbände abwechslungsreiche Ganztagsangebote.