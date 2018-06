Buntes : Angeln ein Mal im Jahr in Schwerin für den guten Zweck

Nur ein einziges Mal im Jahr darf am Pfaffenteich inmitten von Schwerin geangelt werden - für einen guten Zweck. Am Samstag war es wieder so weit: 128 Angler warfen beim 28. «Angeln am Pfaffenteich» ihre Ruten aus, um vor allem Brassen, Plötzen und Barsche zu fangen. Auch Hechte, Aale und Karpfen schwimmen in dem Gewässer, wie der Vorsitzende des Kreisanglervereins, Fred Blumberg, berichtete. Die Bimes Binnenfischerei GmbH habe den Pfaffenteich gepachtet, bewirtschafte ihn aber nicht mehr. Damit die Fische nicht überhand nehmen, werde einmal im Jahr geangelt, ein «Hegefischen», nannte es Blumberg. Am Samstag fischten 70 Angler rund 200 Kilo Fisch, die übrigen Teilnehmer gingen leer aus.

von dpa

02. Juni 2018, 14:49 Uhr

Die Fänge wurden in Säcken verpackt von Mitarbeitern des Zoos abgeholt. Der frische Fisch gilt als besonderer Leckerbissen für Bären, Fischotter und Raubkatzen. Außerdem habe jeder Teilnehmer fünf Euro für den Schweriner Zoo gespendet, sagte Blumberg. Der Kreisanglerverband stocke die Summe stets noch auf, in diesem Jahr werden 750 Euro übergeben. Auf diese Weise seien in den vergangenen Jahren schon rund 15 000 Euro Spendengelder zusammengekommen, dazu pro Jahr bis zu 250 Kilogramm Fisch.