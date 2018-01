Unfälle : Angetrunkener Autofahrer fährt junge Radfahrerin an

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 06:49 Uhr

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist beim Überqueren einer Straße im Rostocker Stadtteil Dierkow von einem alkoholisierten Autofahrer angefahren und leicht verletzt worden. Das Mädchen war am frühen Montagabend mit seinem Rad ohne Helm und Licht unterwegs und wurde beim Überqueren der Fahrbahn von dem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Die 15-Jährige sei über die Motorhaube gerollt und auf den Boden gefallen, sie habe sich leicht am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 54 Jahre alten Autofahrer wurde laut Polizeiangaben ein Atemalkoholwert von 1,08 Promille gemessen.