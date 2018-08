Notfälle : Angler ertrinkt in Schleuse bei Bützow

von dpa

17. August 2018, 13:56 Uhr

Ein Angler ist in Zepelin bei Bützow (Landkreis Rostock) in ein Schleusenbecken gestürzt und ertrunken. Der 58-Jährige habe am Freitag bei einem Angelausflug mit einem Bekannten am Schleusenrand gesessen, teilte die Polizei in Güstrow mit. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache vier Meter tief ins Wasser. Sein Begleiter konnte ihm nicht mehr helfen. Wie genau es zu dem Unglück kam, ermittele nun die Polizei, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle darüber berichtet. Im März war an derselben Schleuse die Leiche eines Mannes aus Güstrow gefunden worden, der erst nach Tagen identifiziert werden konnte.