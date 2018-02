Notfälle : Angler findet Leiche in Fluss in Demmin: vermutlich Vermisster

von dpa

24. Februar 2018, 13:57 Uhr

Ein Angler hat am Samstag in Demmin in Vorpommern einen Toten im Fluss Peene gefunden. Dabei handele es sich vermutlich um einen 51 Jahre alten Mann, der seit Anfang Januar in der Stadt vermisst worden sei, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Die Ermittlungen zu den Umständen liefen noch, die Todesursache sei auch noch nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bisher nicht. Den Fund machte der Angler mitten in der Stadt am Hafen.