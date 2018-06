Verbände : Angler fordern mehr Zulassungen von Elektromotoren

Der Landesanglerverband (LAV) in Mecklenburg-Vorpommern will mit Politikern über die Zulassung von Elektromotoren auf allen Gewässern diskutieren, auf denen auch andere Boote fahren dürfen. «Dies ist ein Ziel zur Gleichbehandlung betagter und gehandicapter Anglerinnen und Angler», sagte Verbandssprecherin Claudia Thürmer. Auf der 27. Landesdelegiertenkonferenz in Linstow (Landkreis Rostock) am Samstag soll zudem über das Ganztagsschulprojekt «Angeln macht Schule» diskutiert werden. Zuvor hatte die Tierschutzorganisation Peta das Angebot als «Erziehung zur Grausamkeit» kritisiert.

von dpa

16. Juni 2018, 08:53 Uhr

Außer 150 Delegierten wurden auch Vertreter aus Politik und Gesellschaft erwartet. Zudem sollten zwei neue Kandidaten für das Präsidium gewählt werden. Der Verband hat nach eigenen Angaben 44 000 Mitglieder.