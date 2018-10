Notfälle : Angler gibt Panzergranate in Polizeirevier ab

von dpa

22. Oktober 2018, 15:31 Uhr

Ein Angler aus Schwerin hat eine scharfe Panzergranate im Schweriner Polizeirevier abgegeben. Der 35-Jährige habe den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beim Angeln in einem Uferbereich gefunden und am Sonntagabend in einer Plastiktüte ins Revier gebracht, teilte die Polizei mit. Nach Einschätzung des Munitionsbergungsdienstes war der Fund durchaus gefährlich. Experten warnen ausdrücklich davor, Munitionsfunde eigenständig zu bergen. Durch die lange Trockenheit seien die Pegel vieler Gewässer abgesunken, so dass jederzeit Munitionsreste auftauchen könnten. Wer Munition finde, solle umgehend die Polizei informieren.