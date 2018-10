Natur : Anglerverband will Stauteiche für Felder und Golfplätze

von dpa

24. Oktober 2018, 05:16 Uhr

Aufgrund der Dürre in diesem Jahr sind die Wasserstände in den kleineren Flüssen und Seen im Nordosten auf ein bedrohliches Niveau abgesunken. «Die Fische wollen zum Laichen aufsteigen, doch viele Fischtreppen sind nur wenige Zentimeter hoch mit Wasser versorgt. Die Fische kommen nicht durch», sagte Mario Voigt vom Landesanglerverband. «Sie hängen an den Unterläufen der Flüsse fest.» Im vergangenen Sommer habe sich die Konkurrenz um die Ressource Wasser gezeigt. Landwirte, Golfplatzbetreiber und andere Nutzer hätten für die Beregnung ihrer Flächen auf Gewässer zugegriffen, während auch das Ökosystem schon mit Knappheit gekämpft habe. Der Landesanglerverband suche gemeinsam mit Beteiligten nach Lösungen. Eine seien Stauteiche, in denen Nutzer in Zeiten großer Niederschlagsmengen Wasser für trockene Perioden sammeln.