Landtag : Anhörungsreihe «Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern»

von dpa

16. Januar 2018, 16:00 Uhr

Die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern will der Landtag in einer zweijährigen Anhörungsreihe im Sozialausschuss ausloten. Die Reihe «Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern» beginnt an diesem Mittwoch. Neben elf Abgeordneten aus den fünf Fraktionen sitzen auch zehn Jugendliche mit am Tisch, wie am Dienstag bekannt wurde. Sachverständige sollen bei sechs öffentlichen Terminen in den Jahren 2018 und 2019 zu verschiedenen Themenfeldern angehört werden. Diese reichen von der Mitbestimmung junger Menschen über Fragen von Bildung und Beruf bis hin zu Mobilität im ländlichen Raum und Chancengleichheit. In zwei weiteren öffentlichen Treffen wollen die zehn Jugendlichen zusammen mit den Abgeordneten die gewonnenen Erkenntnisse auswerten.